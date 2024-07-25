«В полном шоке». Мельникова — о поддержке иностранных фанатов из-за отсутствия на ОИ-2024

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что удивлена количеством болельщиков, которые поддерживают спортсменку, несмотря на то что она не принимает участия в Играх-2024.

«Я в полном шоке от поддержки иностранных болельщиков под этим постом. Когда у меня спрашивают, ждут ли нас иностранцы на соревнованиях, просто посмотрите, что творится в комментариях. Вот так нас ждут», — написала Мельникова в социальных сетях.

Напомним, российская гимнастка является чемпионкой Олимпийских игр в Токио-2020, у неё также две бронзовые олимпийские медали в личном многоборье и вольных упражнениях. 23-летняя Мельникова не планирует завершать спортивную карьеру.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались участвовать в отборочных турнирах из‑за критериев допуска.