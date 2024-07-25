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Румынская легкоатлетка дисквалифицирована за допинг перед началом Олимпиады в Париже

Румынская легкоатлетка дисквалифицирована за допинг перед началом Олимпиады в Париже
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Румынская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, Флорентина Юшко дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил и не выступит на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает Спортивный арбитражный суд (CAS), который частично удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В апреле 2023 года в пробе Юшко нашли запрещённый фуросемид. Однако антидопинговое агентство Румынии постановило, что в нарушении нет её существенной вины. Ей объявили только выговор – ВАДА оспорило это решение и в итоге добилось двухлетней дисквалификации. Срок наказания отсчитывается от 1 февраля 2024 года. Результаты аннулированы с момента взятия пробы.

Юшко является бронзовым призёром чемпионата Европы в помещении 2015 года. На Олимпийских играх в Париже она должна была выступить в прыжках в длину и тройном прыжке.

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