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Итальянский Турин вошёл в заявку Франции на проведение Олимпиады в 2030 году

Итальянский Турин вошёл в заявку Франции на проведение Олимпиады в 2030 году
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Итальянский город Турин вошёл в заявку Франции на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщает мэр Турина Стефано Ло Руссо в социальных сетях.

«С гордостью сообщаю, что Турин вошёл в эту заявку: мы выдвинули «Овал Линготто» в качестве места проведения соревнований по конькобежному спорту, как это было в 2006 году, когда Турин был хозяином Олимпиады. Это действительно выдающийся результат для нашего города и нашего региона, результат работы этих месяцев, которую мы проводили в сотрудничестве с регионом Пьемонт, с губернатором Альберто Чирио, который вернёт олимпийский дух в наш регион», — написал Ло Руссо в социальных сетях.

Последние зимние Олимпийские игры прошли в феврале 2022 года в Пекине. Ближайшая зимняя Олимпиада‑2026 состоится в итальянских Милане и Кортине‑д’Ампеццо.

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