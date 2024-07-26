БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский велогонщик Никита Еськов пропал без вести

Российский велогонщик Никита Еськов пропал без вести
Комментарии

Российский велогонщик Никита Еськов пропал без вести. Об этом сообщает пресс‑служба санкт-петербургского отделения поисково‑спасательного отряда «Лиза Алерт».

5 июля 2024 года Еськов, находившийся в Санкт-Петербурге, уехал на автомобиле Volkswagen Passat шоколадного цвета в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

41-летний Еськов — мастер спорта международного класса. Он выступал на профессиональном уровне с 2002 года в составе команд «Итера», «Локомотив», «Катюша», «Русвело» и других. Велогонщик неоднократно становился победителем и призёром всероссийских и международных соревнований, участвовал в престижных супермногодневках «Вуэльта Испании» и «Джиро д’Италия».

Материалы по теме
25-летний велогонщик Андре Дреге погиб после падения во время гонки в Австрии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android