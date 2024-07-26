Российский велогонщик Никита Еськов пропал без вести. Об этом сообщает пресс‑служба санкт-петербургского отделения поисково‑спасательного отряда «Лиза Алерт».

5 июля 2024 года Еськов, находившийся в Санкт-Петербурге, уехал на автомобиле Volkswagen Passat шоколадного цвета в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

41-летний Еськов — мастер спорта международного класса. Он выступал на профессиональном уровне с 2002 года в составе команд «Итера», «Локомотив», «Катюша», «Русвело» и других. Велогонщик неоднократно становился победителем и призёром всероссийских и международных соревнований, участвовал в престижных супермногодневках «Вуэльта Испании» и «Джиро д’Италия».