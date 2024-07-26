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Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на 50 м на спине

Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на 50 м на спине
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Двукратный призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м на спине. Он обновил свой же показатель.

На финале Кубка России в Екатеринбурге Колесников проплыл дистанцию за 23,90. Предыдущим лучшим результатом было его время 23,96, которое он установил на чемпионате России в апреле.

Колесников является рекордсменом мира на данной дистанции. В июле 2023 года на Кубке России он проплыл дистанцию за 23,55. В январе января 2024 года Международная федерация плавания официально признала данный рекорд

50-метровка на спине не является олимпийской дистанцией. Климент Колесников не примет участие на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

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