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Чикунова стала победительницей на дистанции 100 м брассом в финале Кубка России

Чикунова стала победительницей на дистанции 100 м брассом в финале Кубка России
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Российская пловчиха рекордсменка мира Евгения Чикунова победила на дистанции 50 метров брассом в финале Кубка России – 2024. Спортсменка показала время 1.05,26.

Второе место заняла Татьяна Белоногофф – 1.06,94. Она отстала от лидера на 1,68 секунды (1.06,94).

На третьей строчке расположилась шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова, показавшая результат 1.07,28.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге и продлится до 29 июля. В течение шести дней пловцы разыграют 42 комплекта медалей. В соревновании участвуют более 580 спортсменов из 56 регионов.

Ранее Чикунова рассказала, что её устраивают условия проживания и место для проведения плавательного финала Кубка России в Екатеринбурге.

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