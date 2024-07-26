Чикунова — о победе на дистанции 100 м брассом: думала, что выйду из минуты и пяти секунд

Российская пловчиха рекордсменка мира Евгения Чикунова прокомментировала победу на дистанции 100 метров брассом в финале Кубка России – 2024.

«Пока не могу сказать, что не получилось. В полуфинале я знала, что первый выход можно 100% улучшать и касание. Сейчас нужно именно смотреть по технике. Возможно, где‑то зачастила. Знаю, что у меня рука немного вылетела из воды.

Еще сейчас по ходу того, как говорю, буду вспоминать ошибки, но нужно присесть с холодной головой, не расстраиваться и готовиться дальше на 200 метров брассом.

По ощущениям форма, как год назад. Честно говоря, думала, что я выйду из минуты и пяти секунд. Чуть‑чуть грустно, но нужно прожить эти эмоции, оставить их в сегодняшнем дне и завтра проснуться и подготовиться к двухсотке», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге и продлится до 29 июля. В течение шести дней пловцы разыграют 42 комплекта медалей. В соревновании участвуют более 580 спортсменов из 56 регионов.