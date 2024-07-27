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Регбистка Байзат Хамидова: никто не вправе запрещать спортсменам участвовать в Олимпиаде

Регбистка Байзат Хамидова: никто не вправе запрещать спортсменам участвовать в Олимпиаде
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Регбистка сборной России, участница Олимпиады-2020 в Токио Байзат Хамидова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Андерсон ответила на вопрос об участии в Играх в Париже.

— Если бы была возможность, вы бы поехали на Олимпиаду в Париж?

— Конечно, я бы поехала! Я абсолютно не понимаю на сегодняшний день перепалки людей и спортсменов, которые ведут разговоры по поводу того, что не надо ехать, и всё прочее… Никто не вправе запрещать или давать советы спортсменам по поводу поездки на Игры. Это мечта с детства каждого спортсмена! И даже если был бы хоть какой-то шанс поехать туда — нужно было воспользоваться этим шансом. Олимпиада — заветная мечта.

— Вы сейчас тренируете, в том числе и юниорок в Дагестане. Хотели бы, чтобы они когда-нибудь сыграли на Олимпиаде?

— Конечно, хотела бы! Это грандиозное событие. Я всю свою спортивную карьеру думала об этих Играх и всё-таки побывала там. Нельзя в интервью это всё словами передать! (смеётся) Каждый спортсмен меня поймёт. Хотелось бы, чтобы всё встало на свои места и спортсмены соревновались между собой спокойно на мировой арене, чтобы наша сборная поскорее вернулась в регбийную элиту и чтоб ещё не раз съездила на Олимпийские игры!

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