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«Я обняла его и плакала!» Регбистка Хамидова — о встрече с Джоковичем на Олимпиаде-2020

«Я обняла его и плакала!» Регбистка Хамидова — о встрече с Джоковичем на Олимпиаде-2020
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Регбистка сборной России, участница Олимпиады-2020 в Токио Байзат Хамидова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Андерсон поделилась воспоминаниями от поездки на Игры в Японию в 2021 году.

— Какие самые яркие впечатления от поездки в Токио-2020?
— Самые яркие воспоминания – это, конечно, открытие Олимпиады. Когда собираешься со всеми звёздами мирового спорта, идёшь со сборной России на главный стадион, оглядываешься и видишь любимчиков из других видов спорта. Я как большая фанатка тенниса была безумно рада увидеть Рублёва, Медведева, Хачанова и многих других тогда. Атмосфера нереальная! Ещё приятный момент с Олимпиады — это встреча с Новаком Джоковичем в Олимпийской деревне. Я обняла его и плакала! (смеётся) Это грандиозное событие, которые дарит кучу эмоций. Повторюсь, что это мечта с детства! И это останется у меня всегда в тёплой памяти. Да, жалко, что Игры такого масштаба прошли тогда без зрителей, конечно…

Женская сборная России по регби на Олимпиаде в Токио дошла до четвертьфинала, в котором уступила Новой Зеландии.

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