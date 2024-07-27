Регбистка Кристина Середина рассказала, за кого будет болеть на Олимпиаде в Париже

Регбистка сборной России Кристина Середина поделилась прогнозами на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«У мужчин безумно сложная Олимпиада! Почти все команды на равных играют. Такого накала не было даже в Токио! Лично я болеть буду за Аргентину и Новую Зеландию.

А по девчонкам… Многие легендарные регбистки уходят после этих Игр, целая эпоха, можно сказать, уходит. Я буду болеть за новозеландок, за их победный, последний танец», — сказала Середина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Андерсон.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.