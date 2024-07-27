Двукратный призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников снялся с финала Кубка России в Екатеринбурге. Об этом спортсмен сообщил в своём телеграм-канале.

«Ввиду пограничного самочувствия между больным и здоровым состоянием мной сегодня было принято решение закончить стартовать на данных соревнованиях. Впереди Кубок Балтийского моря в Калининграде. Я не хочу пропустить его из‑за болезни, поэтому эти пару дней между стартами направлю на восстановление и отдых, чтобы была возможность выступить там», – написал Колесников.

В пятницу, 26 июля, Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м на спине. Он обновил свой же показатель. На Олимпийских играх в Париже (Франция) россиянин не выступает.