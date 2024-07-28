БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Эти мысли есть». Мария Ласицкене — о завершении карьеры

«Эти мысли есть». Мария Ласицкене — о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, что пока не хочет завершать карьеру, но мысли об этом приходят.

«Эти мысли, естественно, есть, их невозможно в себе блокировать. Это ощущается от окружающих, в себе. Помню, как я в 20-летнем возрасте смотрела на 30-летних. Сейчас мне 30, и я прекрасно понимаю, что головой я не хочу на пенсию, чувствую себя хорошо, люблю прыгать. И это сейчас пока самое важное.

Естественно, день завершения карьеры настанет, но нужно прийти к нему своей головой, чётко понять его и принять. Но, конечно, этого дня не может не быть, и это нормально, таков спорт, таковы правила этой игры. Вчера ты был первым и думал, что у тебя есть ещё отрыв, а сегодня это очень быстро меняется», — приводит слова Ласицкене «РИА Новости Спорт».

27 июля Ласицкене выступила на своём первом турнире летнего сезона — соревнованиях «Путь к Олимпу» в Москве. Она заняла четвёртое место с результатом 1,88 м.

Материалы по теме
Что посмотреть во второй день Олимпиады? Дебютный матч Мирры и шоу от Симоны Байлз!
Что посмотреть во второй день Олимпиады? Дебютный матч Мирры и шоу от Симоны Байлз!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android