«Эти мысли есть». Мария Ласицкене — о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, что пока не хочет завершать карьеру, но мысли об этом приходят.

«Эти мысли, естественно, есть, их невозможно в себе блокировать. Это ощущается от окружающих, в себе. Помню, как я в 20-летнем возрасте смотрела на 30-летних. Сейчас мне 30, и я прекрасно понимаю, что головой я не хочу на пенсию, чувствую себя хорошо, люблю прыгать. И это сейчас пока самое важное.

Естественно, день завершения карьеры настанет, но нужно прийти к нему своей головой, чётко понять его и принять. Но, конечно, этого дня не может не быть, и это нормально, таков спорт, таковы правила этой игры. Вчера ты был первым и думал, что у тебя есть ещё отрыв, а сегодня это очень быстро меняется», — приводит слова Ласицкене «РИА Новости Спорт».

27 июля Ласицкене выступила на своём первом турнире летнего сезона — соревнованиях «Путь к Олимпу» в Москве. Она заняла четвёртое место с результатом 1,88 м.