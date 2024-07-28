Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Евгения Чикунова выиграла 200 м брассом в финале КР с лучшим результатом сезона в мире

Российская пловчиха рекордсменка мира Евгения Чикунова победила на дистанции 200 метров брассом в финале Кубка России – 2024 с лучшим результатом сезона в мире. Спортсменка показала время 2.18,98.

Второе место по итогам финального заплыва у Виктории Таранниковой (2.28,46), тройку замкнула Анастасия Шиленкова (2.28,97).

Это третий результат в истории мирового плавания на дистанции 200 метров брассом. 19‑летняя россиянка с апреля 2023 года является мировой рекордсменкой на этой дистанции (2.17,55).

Ранее спортсменка победила в Кубке России на дистанции 100 метров брассом.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге и продлится до 29 июля.

Плавание. Кубок России. Финал. 200 метров брассом, женщины.

1. Евгения Чикунова — 2.18,98.

2. Виктория Таранникова — 2.28,46.

3. Анастасия Шиленкова — 2.28,97.