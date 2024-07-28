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Стало известно, какие травмы получила французская велогонщица после падения на ОИ

Стало известно, какие травмы получила французская велогонщица после падения на ОИ
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Сегодня, 28 июля, французская велогонщица Лоана Лекомте, выступающая в дисциплине маунтинбайк на Олимпийских играх — 2024 в Париже, не смогла закончить дистанцию, упав на спуске за несколько километров до финиша. Стало известно, что она получила черепно-мозговую травму и травму челюсти. Об этом сообщил L'Équipe.

Лекомте упала на жёсткую поверхность, на несколько секунд потеряв сознание. После аварии велогонщицу унесли с трассы на носилках. Она была одной из претенденток на медали.

Победительницей гонки стала другая французская спортсменка — Полин Ферран-Прево. Она принесла первое личное золото сборной Франции на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Олимпийские игры 2024 года в Париже продлятся до 11 августа.

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Французская велогонщица потеряла сознание после падения на Олимпиаде-2024
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