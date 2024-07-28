Гандболистки из Норвегии обыграли датчанок в матче 2-го тура на Олимпиаде-2024

Женская сборная Норвегии по гандболу в матче 2-го тура группового этапа олимпийского турнира уверенно обыграла команду Дании. Игра закончилась со счётом 27:18.
Это первая победа норвежских гандболисток на Олимпийских играх в Париже (Франция). В стартовом матче они уступили шведкам со счётом 28:32. Спортсменки из Дании потерпели первое поражение на олимпийском турнире после победы над Словенией в стартовом туре.
Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.
Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.
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