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Гандболистки из Норвегии обыграли датчанок в матче 2-го тура на Олимпиаде-2024

Гандболистки из Норвегии обыграли датчанок в матче 2-го тура на Олимпиаде-2024
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Женская сборная Норвегии по гандболу в матче 2-го тура группового этапа олимпийского турнира уверенно обыграла команду Дании. Игра закончилась со счётом 27:18.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Дания
Окончен
18 : 27
Норвегия

Это первая победа норвежских гандболисток на Олимпийских играх в Париже (Франция). В стартовом матче они уступили шведкам со счётом 28:32. Спортсменки из Дании потерпели первое поражение на олимпийском турнире после победы над Словенией в стартовом туре.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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