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«Фигню обсуждаем, а спорт нет». Губерниев не считает Россию спортивной страной

«Фигню обсуждаем, а спорт нет». Губерниев не считает Россию спортивной страной
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Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не считает Россию спортивной страной.

«И ещё раз повторю — мы совсем не спортивная страна… Спорт по большому счёту мало кого интересует… И спортсмены… Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет… Грустно…. Нам ещё предстоит многое изменить и самим измениться….» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в эти дни проходят Олимпийские игры — 2024. Они продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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