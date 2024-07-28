Японский шпажист Кано стал олимпийским чемпионом по фехтованию, одолев француза Бореля
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Представитель Японии Коки Кано стал олимпийским чемпионом, одолев француза Янника Бореля в финале мужского турнира по фехтованию на шпагах — 15:9. В поединке за бронзу египетский фехтовальщик Мохамед Эль-Сайед оказался сильнее венгра Тибора Андрашфи — 8:7.
Олимпиада 2024. Фехтование
Мужчины. Шпага. Финал
28 июля 2024, воскресенье. 23:15 МСК
Окончено
1
Коки Кано
Япония
2
Янник Борель
Франция
3
Мохамед Эль-Сайед
Египет
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
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