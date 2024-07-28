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Гандболистки Анголы обыграли испанок во 2-м туре на Олимпийских играх в Париже

Женская сборная Анголы по гандболу в матче 2-го тура группового этапа олимпийского турнира уверенно обыграла команду Испании. Игра закончилась со счётом 26:21.

Это первая победа гандболисток из Анголы на Олимпийских играх в Париже (Франция). В стартовом матче они уступили нидерландской сборной со счётом 31:34. Спортсменки из Испании потерпели второе поражение подряд на олимпийском турнире. Ранее они крупно проиграли Бразилии — 18:29.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.