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Ангола — Испания — результат матча 28 июля 2024 года, счёт 26:21, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Гандболистки Анголы обыграли испанок во 2-м туре на Олимпийских играх в Париже
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Женская сборная Анголы по гандболу в матче 2-го тура группового этапа олимпийского турнира уверенно обыграла команду Испании. Игра закончилась со счётом 26:21.

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ангола
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это первая победа гандболисток из Анголы на Олимпийских играх в Париже (Франция). В стартовом матче они уступили нидерландской сборной со счётом 31:34. Спортсменки из Испании потерпели второе поражение подряд на олимпийском турнире. Ранее они крупно проиграли Бразилии — 18:29.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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