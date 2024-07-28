Гандболистки сборной Франции обыграли Нидерланды в матче 2-го тура Олимпиады-2024

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Женская сборная Франции по гандболу в матче 2-го тура группового этапа олимпийского турнира обыграла команду Нидерландов. Игра закончилась со счётом 32:28.

Это вторая победа подряд для французских гандболисток на Олимпийских играх в Париже (Франция). В стартовом матче они выиграли у венгерской команды со счётом 31:28. Спортсменки из Нидерландов потерпели первое поражение на олимпийском турнире после победы над Анголой в стартовом туре.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.