Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 2-го тура групповой стадии 28 июля
В воскресенье, 28 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи женского гандбольного турнира.
Олимпиада-2024. Гандбол, женщины.
Результаты матчей 28 июля
Группа А
- Южная Корея — Словения — 23:30;
- Швеция — Германия — 31:28;
- Дания — Норвегия — 23:30.
Группа В
- Бразилия — Венгрия — 24:25;
- Ангола — Испания — 26:21;
- Франция — Нидерланды — 32:28.
Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.
Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.
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