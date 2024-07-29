Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 2-го тура групповой стадии 28 июля

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В воскресенье, 28 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи женского гандбольного турнира.

Олимпиада-2024. Гандбол, женщины.

Результаты матчей 28 июля

Группа А

Южная Корея — Словения — 23:30;

Швеция — Германия — 31:28;

Дания — Норвегия — 23:30.

Группа В

Бразилия — Венгрия — 24:25;

Ангола — Испания — 26:21;

Франция — Нидерланды — 32:28.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.