БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Регби, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 28 июля

Регби, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 28 июля
Аудио-версия:
Комментарии

28 июля состоялся игровой день женского регбийного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.

  • Великобритания — Ирландия — 21:12;
  • Австралия — ЮАР — 34:5;
  • Канада — Фиджи — 17:14;
  • Ирландия — ЮАР — 38:0;
  • Австралия — Великобритания — 36:5;
  • Франция — Япония — 49:0;
  • Китай — Фиджи — 40:12;
  • Новая Зеландия — Канада — 33:7.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android