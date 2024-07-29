Регби, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 28 июля
28 июля состоялся игровой день женского регбийного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.
- Великобритания — Ирландия — 21:12;
- Австралия — ЮАР — 34:5;
- Канада — Фиджи — 17:14;
- Ирландия — ЮАР — 38:0;
- Австралия — Великобритания — 36:5;
- Франция — Япония — 49:0;
- Китай — Фиджи — 40:12;
- Новая Зеландия — Канада — 33:7.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
Комментарии