Регби, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 28 июля

28 июля состоялся игровой день женского регбийного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.

Великобритания — Ирландия — 21:12;

Австралия — ЮАР — 34:5;

Канада — Фиджи — 17:14;

Ирландия — ЮАР — 38:0;

Австралия — Великобритания — 36:5;

Франция — Япония — 49:0;

Китай — Фиджи — 40:12;

Новая Зеландия — Канада — 33:7.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.