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Шахматистка Лагно — о Дин Лижэне: к чемпионскому матчу он соберётся

Шахматистка Лагно — о Дин Лижэне: к чемпионскому матчу он соберётся
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Гроссмейстер Екатерина Лагно предположила, что действующий чемпион мира среди мужчин китаец Дин Лижэнь выйдет на чемпионский матч против индийца Гукеша Доммараджу, несмотря на проблемы с ментальным здоровьем.

«Сейчас у действующего чемпиона мира не лучший период, но мне кажется, что к матчу он соберётся. Очень хотелось бы этого, ведь тогда будет борьба и интересный матч», — сказала Лагно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Весной 2023 года китаец стал 17-м чемпионом мира, победив на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. После этого Дин Лижэнь из-за проблем со здоровьем длительное время не играл в соревнованиях. Поединок за мировую корону между Дин Лижэнем и 18-летним Гукешем Доммараджу пройдёт в Сингапуре с 20 ноября по 15 декабря 2024 года.

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