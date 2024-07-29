Лагно: женским шахматам для популярности не хватает такого игрока, как Юдит Полгар

Российский гроссмейстер Екатерина Лагно ответила на вопрос, что могло бы увеличить популярность женских шахмат.

«Нам не хватает шахматисток, которые бы играли на равных с мужчинами. Но таких и в истории было немного. Когда играла Юдит Полгар, интерес был огромным. Могла бы стать такой же Хоу Ифань, но она рано закончила активную карьеру. Так заведено в жизни, у нас, женщин, другие приоритеты в какой-то момент появляются – мы выходим замуж, рожаем детей.

Юдит Полгар настолько выделялась, что я всегда восхищалась тем, как она играет. При этом понимала, чтобы играть, как она, нужно изначально с мужчинами играть, вообще не переключаться на женские шахматы. У меня другой путь. Мы с ней шапочно знакомы. Здороваемся, парой слов перекидываемся, но не могу вспомнить ни одной полноценной беседы», — сказала Лагно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Юдит Полгар — венгерская шахматистка, единственная из женщин достигла супергроссмейстерского рейтинга (2735).