Шахматистка Лагно ответила на вопрос, почему Магнус Карлсен так силён

Одна из сильнейших шахматисток мира Екатерина Лагно ответила на вопрос, кого считает сильнейшим шахматистом мира и почему.

«Магнус – лучший. Пока никто даже приблизиться не может. У него очень мало слабых мест, он универсален. И физически человек очень подготовлен, ему хватает сил на всё. В данном случае всё совпало – шахматное дарование, бойцовский характер, умение работать. Не знаешь даже, к чему придраться», — сказала Лагно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Норвежец Магнус Карлсен — 16-й чемпион мира по шахматам. Победитель Кубка мира — 2023. Чемпион мира по шахматам в трёх категориях: с 2013 по 2023 год — по классическим шахматам; в 2014—2016, 2019, 2022, 2023 годах — чемпион мира по рапиду; в 2014—2015, 2017—2019, 2022, 2023 — чемпион мира по блицу.