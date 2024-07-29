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«Получилось ни шатко ни валко». Екатерина Лагно — об итогах Турнира претенденток — 2024

«Получилось ни шатко ни валко». Екатерина Лагно — об итогах Турнира претенденток — 2024
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Российская шахматистка Екатерина Лагно рассказала об эмоциях, которые остались у неё после участия в женском Турнире претендентов – 2024, проходившем в апреле 2024 года в Торонто. Екатерина упустила большое количество выигранных позиций и заняла лишь шестое место.

«Это была тяжёлая трёхнедельная работа. Восторженных ощущений не было ни в один момент, так уж складывался турнир. Получалось ни шатко ни валко – свои шансы упускала, выиграть не могла», — сказала Лагно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Екатерина Лагно — двукратная чемпионка Европы (2005, 2008), вице-чемпионка мира (2018), трёхкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019), чемпионка мира по быстрым шахматам (2014) и вице-чемпионка Европы по блицу (2017).

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