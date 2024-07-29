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Шахматистка Лагно — о работе с Андреем Есипенко: я его ожидания оправдать не смогла

Шахматистка Лагно — о работе с Андреем Есипенко: я его ожидания оправдать не смогла
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Гроссмейстер Екатерина Лагно объяснила, почему перед турниром претенденток в Торонто начала работать с гроссмейстером Андреем Есипенко, хотя ранее работала с другими шахматистами.

«Он очень хороший парень, и что самое важное, очень хороший и сильный шахматист. Я посчитала, что это будет мне полезно и станет сильным ходом. В целом Андрей мои ожидания оправдал, а вот я его ожидания, к сожалению, оправдать не смогла. Он оказывал мне большую помощь и в шахматном плане, и в психологическом, но просто не сложилось.

Я не срывалась на него, конечно. Но был момент, когда я не смогла победить в 4-м туре, и тогда расстроилась. Я всегда стараюсь держать себя в руках, и мне не кажется, что я слишком его напрягала своими эмоциональными спадами и подъёмами. Я понимаю, что никто не виноват, кроме меня. Это же я не выиграла или проиграла, а не кто-то другой. Спрашивать нужно только с себя», — рассказала Лагно беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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