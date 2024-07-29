«Крамник хоть что-то делает, другие не делают ничего». Лагно — о борьбе с читерством

Гроссмейстер Екатерина Лагно поделилась своим мнением о мошенничестве в шахматах и поведении экс-чемпиона мира Владимира Крамника, который ведёт с читерами жёсткую борьбу.

«Читерство в шахматах — огромная, серьёзная проблема. Возможно, Владимир Крамник решает её как-то не совсем правильно. С другой стороны, он хоть что-то делает, тогда как другие не делают ничего. Я это вижу только так. Но в целом, если честно, мне не особо хочется говорить на эту не самую приятную тему. Проблема существует, в женских шахматах она не так выражена, но и хватит об этом», — сказала Лагно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полную версию интервью с российской шахматисткой Екатериной Лагно можно прочитать по ссылке снизу.