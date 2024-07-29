Гроссмейстер Екатерина Лагно: сделаю новую попытку получить американскую визу

Трёхкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам россиянка Екатерина Лагно ответила на вопрос, будет ли она играть на чемпионате мира по этим разновидностям шахмат в декабре в Нью-Йорке.

«Пока у меня нет визы в США, но я, по крайней мере, попробую её получить. Чтобы как минимум к себе вопросов не было. Пару лет назад меня звали на женский турнир в Сент-Луисе, и тогда я не смогла получить американскую визу. Ну что ж, сделаю новую попытку», — сказала Лагно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2024 года планируется провести в последнюю неделю декабря в Нью-Йорке. Эти два турнира являются самыми престижными среди соревнований по быстрым шахматам. Ожидается, что в нём примут участие гроссмейстеры Магнус Карлсен (действующий чемпион как в рапиде, так и в блице), Хикару Накамура, Фабиано Каруана, чемпионка мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь, гроссмейстер Ирина Круш и другие ведущие гроссмейстеры.

Анастасия Боднарук является чемпионкой мира по рапиду среди женщин, а российский гроссмейстер Валентина Гунина — действующей чемпионкой мира по блицу среди женщин.