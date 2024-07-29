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Гроссмейстер Екатерина Лагно: сделаю новую попытку получить американскую визу

Гроссмейстер Екатерина Лагно: сделаю новую попытку получить американскую визу
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Трёхкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам россиянка Екатерина Лагно ответила на вопрос, будет ли она играть на чемпионате мира по этим разновидностям шахмат в декабре в Нью-Йорке.

«Пока у меня нет визы в США, но я, по крайней мере, попробую её получить. Чтобы как минимум к себе вопросов не было. Пару лет назад меня звали на женский турнир в Сент-Луисе, и тогда я не смогла получить американскую визу. Ну что ж, сделаю новую попытку», — сказала Лагно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2024 года планируется провести в последнюю неделю декабря в Нью-Йорке. Эти два турнира являются самыми престижными среди соревнований по быстрым шахматам. Ожидается, что в нём примут участие гроссмейстеры Магнус Карлсен (действующий чемпион как в рапиде, так и в блице), Хикару Накамура, Фабиано Каруана, чемпионка мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь, гроссмейстер Ирина Круш и другие ведущие гроссмейстеры.

Анастасия Боднарук является чемпионкой мира по рапиду среди женщин, а российский гроссмейстер Валентина Гунина — действующей чемпионкой мира по блицу среди женщин.

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