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В МОК заявили, что 86% французов понравилась церемония открытия Олимпиады

В МОК заявили, что 86% французов понравилась церемония открытия Олимпиады
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Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением о том, что 86% французов посчитали церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже успешной, несмотря на критику в социальных сетях. Об этом сказала директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам. По её словам, столь высокий процент французов одобрил выбор факелоносцев, само открытие, а также в целом с оптимизмом смотрит на будущий успех Игр.

Напомним, после церемонии открытия разгорелся скандал, связанный с тем, что некоторые сцены из представления оскорбили христианские общины, в частности пародия на «Тайную вечерю» с участием дрэг-квин. Впоследствии МОК выступил с извинениями по поводу церемонии.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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