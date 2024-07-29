Сборная Южной Кореи выиграла золотые медали в стрельбе из лука, одолев французов

Мужская сборная Южной Кореи (Дже Док Ким, Ким У Чжин, Ли Ву Сук) стала обладателем золотых медалей Олимпиады-2024 в стрельбе из лука. В командном первенстве они одолели спортсменов из Франции (Батист Аддис, Тома Широ, Жан-Шарль Валладон). Третье место заняла сборная Турции (Мете Газоз, Берким Тюмер, Абдулла Йилдирмис).

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.