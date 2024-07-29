Швецкие гандболисты обыграли испанцев во 2-м туре олимпийского турнира в Париже

Завершился матч 2-го тура группового этапа мужского гандбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже, в котором встречались сборные Швеции и Испании. Игра закончилась со счётом 29:26 в пользу шведских гандболистов.

Это первая победа шведской команды на турнире. Ранее они уступили сборной Германии — 27:30. Испанские гандболисты после выигрыша в стартовом матче у Словении потерпели первое поражение на Играх. Лидерство в группе A удерживает сборная Германии, одержавшая две победы.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.