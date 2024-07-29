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Дзюдоистка Дегучи принесла Канаде первую золотую медаль на Олимпийских играх

Дзюдоистка Дегучи принесла Канаде первую золотую медаль на Олимпийских играх
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Канадская дзюдоистка Криста Дегучи стала олимпийской чемпионкой в весе до 57 кг. Она одолела спортсменку из Южной Кореи Ха Ми Ми, а также принесла Канаде первую золотую медаль на Играх в Париже.

В поединке за бронзу Харука Фунакубо из Японии одолела Рафаэлу Силву из Бразилии (10:0), а француженка Сара-Леони Сизик оказалась сильнее грузинки Этери Липартелиани (0:11).

Олимпиада 2024. Дзюдо
Женщины. До 57 кг. Финал
29 июля 2024, понедельник. 18:38 МСК
Окончено
1
Криста Дегучи
Канада
2
Ха Ми Ми
Южная Корея
3
Сара-Леони Сизик
Франция
3
Харука Фунакубо
Япония

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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