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Француз Николя Жестен завоевал золото Олимпиады-2024 в гребном слаломе на каноэ

Француз Николя Жестен завоевал золото Олимпиады-2024 в гребном слаломе на каноэ
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Француз Николя Жестен, выступающий в каноэ-одиночках, стал обладателем золотой медали Олимпиады-2024 с результатом 91,36. Второе место занял Адам Бёрджесс из Великобритании — 96,84. На третьем месте расположился Матей Бенюш из Словакии — 97,03.

Олимпиада 2024. Гребной слалом
Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал
29 июля 2024, понедельник. 18:20 МСК
Окончено
1
Николя Жестен
Франция
91.36
2
Адам Бёрджесс
Великобритания
96.84
3
Матей Бенюш
Словакия
97.03

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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