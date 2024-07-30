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Регби-7, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей на 29 июля

Регби-7, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей на 29 июля
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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024, в рамках которых в воскресенье, 28 июля, стартовал женский турнир по регби-7. Вчера, 29 июля, в Париже состоялись матчи 3-го тура группового этапа, за 9-12-е места и четвертьфиналы.

Олимпиада-2024. Регби-7. Женщины
Результаты матчей 29 июля

  • Великобритания — ЮАР — 26:17
  • Австралия — Ирландия — 19:14
  • Япония — Бразилия — 39:12
  • Франция — США — 31:14
  • Канада — Китай — 26:17
  • Новая Зеландия — Фиджи — 28:7
  • Япония — ЮАР — 15:12
  • Фиджи — Бразилия — 22: 28
  • Новая Зеландия — Китай — 50:5
  • Великобритания — США — 7:17
  • Франция — Канада — 14:19
  • Австралия — Ирландия — 40:7.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

Олимпиада-2024, регби-7: календарь (ж)
Олимпиада-2024, регби-7: турнирная таблица (ж)
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