Регби-7, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей на 29 июля
С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024, в рамках которых в воскресенье, 28 июля, стартовал женский турнир по регби-7. Вчера, 29 июля, в Париже состоялись матчи 3-го тура группового этапа, за 9-12-е места и четвертьфиналы.
Олимпиада-2024. Регби-7. Женщины
Результаты матчей 29 июля
- Великобритания — ЮАР — 26:17
- Австралия — Ирландия — 19:14
- Япония — Бразилия — 39:12
- Франция — США — 31:14
- Канада — Китай — 26:17
- Новая Зеландия — Фиджи — 28:7
- Япония — ЮАР — 15:12
- Фиджи — Бразилия — 22: 28
- Новая Зеландия — Китай — 50:5
- Великобритания — США — 7:17
- Франция — Канада — 14:19
- Австралия — Ирландия — 40:7.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.
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