Регби-7, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей на 29 июля

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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024, в рамках которых в воскресенье, 28 июля, стартовал женский турнир по регби-7. Вчера, 29 июля, в Париже состоялись матчи 3-го тура группового этапа, за 9-12-е места и четвертьфиналы.

Олимпиада-2024. Регби-7. Женщины

Результаты матчей 29 июля

Великобритания — ЮАР — 26:17

Австралия — Ирландия — 19:14

Япония — Бразилия — 39:12

Франция — США — 31:14

Канада — Китай — 26:17

Новая Зеландия — Фиджи — 28:7

Япония — ЮАР — 15:12

Фиджи — Бразилия — 22: 28

Новая Зеландия — Китай — 50:5

Великобритания — США — 7:17

Франция — Канада — 14:19

Австралия — Ирландия — 40:7.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.