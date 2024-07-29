Манон Брюне стала олимпийской чемпионкой в сабле, украинка Харлан взяла бронзу
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Представительница Франции Манон Брюне стала олимпийской чемпионкой, одолев соотечественницу Сару Бальзер в финале женского турнира по фехтованию на саблях — 15:12. В напряжённом поединке за бронзу украинская фехтовальщица Ольга Харлан оказалась сильнее Себин Чой из Южной Кореи — 15:14.
Олимпиада 2024. Фехтование
Женщины. Сабля. Финал
29 июля 2024, понедельник. 22:45 МСК
Окончено
1
Манон Брюне
Франция
2
Сара Бальзер
Франция
3
Ольга Харлан
Украина
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
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