БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Манон Брюне стала олимпийской чемпионкой в сабле, украинка Харлан взяла бронзу

Манон Брюне стала олимпийской чемпионкой в сабле, украинка Харлан взяла бронзу
Аудио-версия:
Комментарии

Представительница Франции Манон Брюне стала олимпийской чемпионкой, одолев соотечественницу Сару Бальзер в финале женского турнира по фехтованию на саблях — 15:12. В напряжённом поединке за бронзу украинская фехтовальщица Ольга Харлан оказалась сильнее Себин Чой из Южной Кореи — 15:14.

Олимпиада 2024. Фехтование
Женщины. Сабля. Финал
29 июля 2024, понедельник. 22:45 МСК
Окончено
1
Манон Брюне
Франция
2
Сара Бальзер
Франция
3
Ольга Харлан
Украина

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android