Гандболисты сборной Норвегии обыграли французов во 2-м туре олимпийского турнира в Париже

Завершился матч 2-го тура группового этапа мужского гандбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже, в котором встречались сборные Франции и Норвегии. Игра закончилась со счётом 27:22 в пользу норвежских гандболистов.

Это вторая подряд победа норвежской команды на турнире. При этом французские гандболисты потерпели второе поражение на Играх.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.