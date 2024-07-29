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Гандболисты сборной Норвегии обыграли французов во 2-м туре олимпийского турнира в Париже

Гандболисты сборной Норвегии обыграли французов во 2-м туре олимпийского турнира в Париже
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Завершился матч 2-го тура группового этапа мужского гандбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже, в котором встречались сборные Франции и Норвегии. Игра закончилась со счётом 27:22 в пользу норвежских гандболистов.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
29 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Франция
Окончен
22 : 27
Норвегия

Это вторая подряд победа норвежской команды на турнире. При этом французские гандболисты потерпели второе поражение на Играх.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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