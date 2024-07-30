Венгерские гандболисты обыграли аргентинцев во 2-м туре ОИ-2024 в Париже

Завершился матч 2-го тура группового этапа мужского гандбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже, в котором встречались сборные Венгрии и Аргентины. Игра закончилась со счётом 35:25 в пользу венгерских гандболистов.
Это первая победа венгерской команды на турнире. Ранее они проиграли сборной Египта — 32:35. Аргентинские гандболисты потерпели второе поражение на Играх. До этого их сборная уступила Норвегии — 31:36.
В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.
- 30 июля 2024
-
00:55
-
00:46
-
00:25
-
00:02
- 29 июля 2024
-
23:46
-
23:17
-
23:08
-
22:20
-
20:40
-
20:29
-
20:10
-
19:40
-
19:26
-
18:30
-
18:20
-
18:07
-
16:40
-
16:32
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
11:14
-
10:39
-
10:00
-
08:28
-
00:52
-
00:21
- 28 июля 2024
-
23:58
-
23:49
-
22:34