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О'Кэллахан выиграла ОИ-2024 на дистанции 200 метров вольным стилем с олимпийским рекордом

О'Кэллахан выиграла ОИ-2024 на дистанции 200 метров вольным стилем с олимпийским рекордом
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На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у женщин на дистанции 200 м вольным стилем. Его победительницей стала 20-летняя австралийская спортсменка Молли О'Кэллахан.

Второе место заняла её соотечественница Ариарне Титмус. На третьем месте расположилась Сиобан Бернадетт Хоги, представляющая Гонконг.

Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 200 м вольный стиль. Финал
29 июля 2024, понедельник. 22:41 МСК
Окончено
1
Молли О'Кэллахан
Австралия
2
Ариарне Титмус
Австралия
3
Сиобан Бернадетт Хоги
Гонконг

Нельзя не отметить, что О'Кэллахан выиграла финальный заплыв с олимпийским рекордом — 1.53,27. Она побила рекорд Титмус — 1.53,50, который та установила на Играх в Токио 2020 года.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта. МОК изначально допустил до соревнований больше россиян, но некоторые федерации отказались от выступлений.

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