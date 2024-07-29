О'Кэллахан выиграла ОИ-2024 на дистанции 200 метров вольным стилем с олимпийским рекордом

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у женщин на дистанции 200 м вольным стилем. Его победительницей стала 20-летняя австралийская спортсменка Молли О'Кэллахан.

Второе место заняла её соотечественница Ариарне Титмус. На третьем месте расположилась Сиобан Бернадетт Хоги, представляющая Гонконг.

Нельзя не отметить, что О'Кэллахан выиграла финальный заплыв с олимпийским рекордом — 1.53,27. Она побила рекорд Титмус — 1.53,50, который та установила на Играх в Токио 2020 года.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта. МОК изначально допустил до соревнований больше россиян, но некоторые федерации отказались от выступлений.