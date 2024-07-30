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Рапирист из Гонконга Ка Лун Чэун повторил результат Токио и выиграл золото ОИ-2024

Рапирист из Гонконга Ка Лун Чэун повторил результат Токио и выиграл золото ОИ-2024
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Представитель Гонконга Ка Лун Чэун выиграл олимпийское золото, одолев итальянца Филиппо Макки в финале мужского турнира по фехтованию на рапире — 15:14. В поединке за бронзу американский фехтовальщик Ник Иткин выбил из борьбы японца Кадзуки Иимура — 15:12.

Отметим, что Ка Лун Чэун является олимпийским чемпионом Игр в Токио 2020 года.

Олимпиада 2024. Фехтование
Мужчины. Рапира. За 3-е место
29 июля 2024, понедельник. 22:15 МСК
Окончено

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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