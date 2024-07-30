Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 2-го тура групповой стадии 29 июля

В воскресенье, 29 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи мужского гандбольного турнира.
Олимпиада-2024. Гандбол, мужчины.
Результаты матчей 29 июля
Группа А
Япония — Германия — 26:37;
Словения — Хорватия — 31:29;
Швеция — Испания — 29:26.
Группа В
Египет — Дания — 27:30;
Франция — Норвегия — 22:27;
Аргентина — Венгрия — 25:35.
В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина.
Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.