Регби-7, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей на 30 июля

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024, в рамках которых во вторник, 30 июля, разыграют комплект медалей в регби-7.

Олимпиада-2024. Регби-7. Женщины

Расписание матчей 30 июля (время — московское)

16:30. Регби-7. Женщины. 1/2 финала;

20:45. Регби-7. Женщины. Финал;

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.