Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 30 июля

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжатся матчи группового этапа турнира по водному поло среди мужчин. В рамках игрового дня состоятся шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 2-го тура мужского турнира по водному поло на Играх-2024.

Олимпиада-2024. Водное поло, мужчины. 30 июля (время начала матчей — московское)

Группа B

11:30. Австралия — Сербия

16:00. Япония — Франция

22:05. Испания — Венгрия

Группа A

13:05. Хорватия — Италия

17:35. США — Румыния

20:30. Черногория — Греция

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.