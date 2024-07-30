Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 30 июля

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжится групповой этап турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 2-го тура мужского и женского турниров по пляжному волейболу на Играх-2024.
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 30 июля (время начала матчей — московское):
Мужчины:
Группа С. 10:00. Польша — Австралия;
Группа С. 11:00. Германия — Франция;
Группа А. 13:00. Бразилия — Куба;
Группа D. 16:00. США — Марокко;
Группа F. 18:00. Словения — Испания;
Группа F. 21:00. Нидерланды — США.
Женщины:
Группа А. 12:00. Италия — Египет;
Группа E. 17:00. Бразилия — Литва;
Группа А. 22:00. Бразилия — Испания;
Группа Е. 23:00. Нидерланды — Япония.