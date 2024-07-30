Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 30 июля

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Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжится групповой этап турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 2-го тура мужского и женского турниров по пляжному волейболу на Играх-2024.

Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 30 июля (время начала матчей — московское):

Мужчины:

Группа С. 10:00. Польша — Австралия;

Группа С. 11:00. Германия — Франция;

Группа А. 13:00. Бразилия — Куба;

Группа D. 16:00. США — Марокко;

Группа F. 18:00. Словения — Испания;

Группа F. 21:00. Нидерланды — США.

Женщины:

Группа А. 12:00. Италия — Египет;

Группа E. 17:00. Бразилия — Литва;

Группа А. 22:00. Бразилия — Испания;

Группа Е. 23:00. Нидерланды — Япония.