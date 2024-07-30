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Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 30 июля

Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 30 июля
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Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх 2024 года пройдёт четвёртый соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по академической гребле.

Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Академическая гребля.
Расписание соревнований 30 июля:

10:30. Академическая гребля. Мужчины, женщины. 1/4 финала. Одиночки;
11:50. Академическая гребля. Мужчины, женщины. 1/2 финала. Парные двойки. Мужчины, женщины. Утешительные заезды. Четвёрки.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей.

Лидером медального зачёта Игр в Париже на утро 30 июля является сборная Японии (6-2-4).

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