БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Появилась реакция триатлонистов на перенос соревнований из-за плохой воды в Сене

Появилась реакция триатлонистов на перенос соревнований из-за плохой воды в Сене
Аудио-версия:
Комментарии

Появилась реакция триатлонистов на перенос их соревнований на Олимпиаде-2024 на другой день из-за качества воды в Сене.

«Многие спортсмены в гневе и разочарованы, но нам остаётся только сосредоточить внимание на том, чтобы адаптироваться ко всем проблемам. Это было особенное утро», — приводит слова технического директора Французской федерации триатлона Бенджамина Мазе BFMTV.

Изначально мужской триатлон должен был пройти сегодня, 30 июля, с началом в 9:00 мск. В случае дальнейших проблем с проведением гонки резервным днём остаётся 2 августа.

Ранее из-за плохого качества воды в Сене, где должен пройти заплыв триатлонистов, не состоялись тренировки в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля. Организаторы Олимпийских игр — 2024 объясняют причину загрязнения воды проливным дождём, который прошёл в пятницу и субботу (26–27 июля) в Париже.

Материалы по теме
Вторая тренировка триатлонистов была отменена из-за качества воды в Сене
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android