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Ассоциация дружбы хочет перенести Игры дружбы на 2025 год, о чём уведомила правительство

Ассоциация дружбы хочет перенести Игры дружбы на 2025 год, о чём уведомила правительство
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Международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести Игры дружбы в России на 2025 год. Соответствующая информация появилась на официальном сайте турнира.

«После консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций IFA выступила с инициативой о переносе Всемирных игр дружбы на 2025 год. Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.

Решение о переносе Игр дружбы позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Игр за счет культурной и развлекательной составляющих.

В случае согласования переноса Игр правительством РФ оргкомитет совместно с IFA предложит новые даты проведения турнира. Письмо с соответствующим предложением было направлено на рассмотрение в правительство для подготовки необходимых документов», — написано на сайте.

Сообщается, что письмо с предложением направлено в правительство Российской Федерации.

Всемирные игры дружбы были запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта. В марте Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы.

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