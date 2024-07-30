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Министерство спорта РФ не признало хоббихорсинг официальным видом спорта в России

Министерство спорта РФ не признало хоббихорсинг официальным видом спорта в России
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что Министерство спорта не признало хоббихорсинг официальным видом спорта в России.

«Минспорта не признавало хоббихорсинг видом спорта, не рассматривает возможность включения связанных с этим явлением физкультурных мероприятий в календарь и не планирует популяризировать этот вид досуга.

При этом любители хоббихорсинга могут им заниматься, если считают это привлекательным.

Добавлю: всего в России аккредитовано 196 видов спорта. Из недавно признанных — брейкинг, воздушная гимнастика, гонки дронов, лазерный бой», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу всем заинтересованным ведомствам о доведении систематически занимающегося спортом населения к 2030 году до 70%.

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