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Ангелина Мельникова — о здоровье: по МРТ есть огромные улучшения. Будем двигаться вперёд!

Ангелина Мельникова — о здоровье: по МРТ есть огромные улучшения. Будем двигаться вперёд!
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Олимпийская чемпионка в командном многоборье, абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике 2021 года россиянка Ангелина Мельникова рассказала о текущем состоянии своего здоровья.

«Со мной всё хорошо. Спина особо не беспокоит. В августе у меня контрольная консультация с травматологом, будем смотреть, как выступать дальше. По самочувствию меня ничего не беспокоит. По МРТ есть огромные улучшения. Так что надеемся на лучшее, будем двигаться только вперёд!» — сказала Мельникова на YouTube-канале «Паралелльный спорт».

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), кроме командного золота, Мельникова завоевала бронзовые медали в многоборье и в вольных упражнениях. На текущие Игры-2024 в Париже Ангелина не поехала.

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