Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля

31 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской гандбольный турнир. В этот день пройдут матчи 3-го тура группового этапа в обеих группах.

Олимпиада-2024. Гандбол, мужчины.

Расписание матчей 31 июля, время московское

Группа B, 10:00 — Норвегия — Венгрия

Группа A, 12:00 — Хорватия — Германия

Группа A, 15:00 — Испания — Япония

Группа A, 17:00 — Словения — Швеция

Группа B, 20:00 — Франция — Египет

Группа B, 22:00 — Дания — Аргентина

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест. В двух стартовых турах по две победы одержали Германия в группе A, Дания и Норвегия в группе B, по два поражения потерпели Япония в группе A, Франция и Аргентина в группе B. На счету остальных участников турнира по одной победе и одному поражению.