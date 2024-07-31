БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ангелина Мельникова получила травму икры и снялась с Кубка России в Новосибирске

Ангелина Мельникова получила травму икры и снялась с Кубка России в Новосибирске
Ангелина Мельникова
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года Ангелина Мельникова получила травму икры и снялась с Кубка России в Новосибирске. Это первая травма спортсменки непосредственно на соревнованиях.

«Это первая травма в моей карьере прямо на соревнованиях. Обидно, я хорошо была готова к этим соревнованиям. Видимо, в моей спортивной карьере я должна пройти всё: и взлёты, и падения. Это означает, что не время заканчивать. Травмировала икру, думаю, что место прикрепления, болит — жуть, наступить не могу», — написала Мельникова в своем телеграм‑канале.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), кроме командного золота, Мельникова завоевала бронзовые медали в многоборье и в вольных упражнениях. На текущие Игры-2024 в Париже Ангелина не поехала.

Материалы по теме
Нагорный и Мельникова — без медалей. Удивительные результаты гимнастов на Играх БРИКС
Нагорный и Мельникова — без медалей. Удивительные результаты гимнастов на Играх БРИКС
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android